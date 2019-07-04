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Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi civarında meydana geldi.

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ yolundan Diyarbakır istikametine gelen 21 DD 646 plakalı otomobile sağ taraftan gelen 06 BA 7157 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

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