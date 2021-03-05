Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır’da bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Sur ilçesi Çarıklı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen araç, kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



