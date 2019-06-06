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Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 00:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir otomobil seyir halinde bulunan kapalı kasa minibüse çarpması sonucunda, ‘i çocuk 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir otomobil seyir halinde bulunan kapalı kasa minibüse çarpması sonucunda, ‘i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Kaza Diyarbakır’ın merkez Kayapınar İlçesi Diclekent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan 01 ERG 30 otomobil sürücüsü aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda içerisinde kadın ve çocukların olduğu 16 LHA 83 plakalı minibüse çarptı.
Otomobil sürücüsü kaçtı
Yaşanan trafik kazasında minibüste bulunan 1 kadın, 1 çocuk, otomobilde ise 2 kadın toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza ile birlikte otomobil sürücüsü yaralıları olay yerinde bırakıp kaçarken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çevre emniyeti alan polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulunurken, itfaiye ekipleri de otomobilde yangın çıkmasını önlemek için soğutma çalışması yaptı.
Kaçan otomobil sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, kaza ile ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı
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