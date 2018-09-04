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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 23:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Hani karayolu Soğanlı mevkisinde Sıdkı Etik'in kullandığı 56 AS 224 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ahmet Çetinkaya'nın kullandığı 21 VD 094 plakalı araç çarpıştı.

Sürücülerden Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybetti, Etik ve yanında bulunan Bayram Avcı yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Etik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Hani trafik kazası

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