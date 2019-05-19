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Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 10:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Olay, Diyarbakır Çınar yolu üzeri havaalanı kavşağında meydana geldi.

Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır Çınar yolu üzeri havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hızla seyreder 47 AAH 252 plakalı otomobil, plakası belirlenemeyen önündeki araca arkadan çarptı. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken otomobil sürücüleri ise yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araçlar çekici yordamı ile kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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