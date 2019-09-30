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Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 18:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde meydana geldi.

Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 BMC 78 plakalı hafif ticari araç önüne çıkan 34 GR 5015 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki otomobil savrularak durabilirken, haber verilmesi üzerine olay yerine 12 sağlık, 110 itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazada yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

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