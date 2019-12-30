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  4. Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 5 çocuk yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 5 çocuk yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 21:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 çocuk yaralandı.Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Diyarbakır’da meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 çocuk yaralandı.
Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 ET 6449 plakalı otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki yol yapım aracına çarptı. Kazada araçta bulunan 5 çocuk yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralı çocuklardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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