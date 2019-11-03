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Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 21:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolsüz kavşağa girince soldan gelen otomobil ile çarpıştı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 6 yaralı

Diyarbakır Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolsüz kavşağa girince soldan gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç takla atarak durabilirken 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşın haber ermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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