HABER

Diyarbakır’da trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 18:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 02 AB 763 plakalı otomobil, sürücüsünün Yukarı Salat mevkiinde virajı alamaması sonucu refüje çarptı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 02 AB 763 plakalı otomobil, sürücüsünün Yukarı Salat mevkiinde virajı alamaması sonucu refüje çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Bahri Yıldız, eşi Beşi Yıldız ile oğlu Anıl Yıldız yaralandı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik... Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik...
İznik'te sazlık alanda yangın çıktıİznik'te sazlık alanda yangın çıktı
Yatalak hasta, evindeki yangında can verdiYatalak hasta, evindeki yangında can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.