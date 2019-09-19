Diyarbakır'da trafik kazası: 3'ü polis 5 yaralı

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İstasyon caddesinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen polislerin bulunduğu 63 BA 296 plakalı hafif ticari araç ile 23 BJ 025 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

FOTOĞRAFLI



