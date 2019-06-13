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Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı

Diyarbakır’da, kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından demirlerin kesilmesi sonucu kurtarıldı.
Kaza, Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen kamyonet, önündeki minibüse çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada bir kişi kamyonette sıkıştı. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin demirleri kesmesi sonucu çıkarıldı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol güvenliğin sağlanmasının ardından tekrar açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı

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