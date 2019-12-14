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Diyarbakır'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 14:58 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR- Hazro karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Nurettin FİDANCAN-Rihan ALP/ DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR- Hazro karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Hazro karayolundaki Bağdere mevkisinde meydana geldi. Afif Kılıç'ın kullandığı 34 KCC 26 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçta sıkışan 4'ü çocuk 8 kişi otomobilden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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