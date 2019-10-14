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Diyarbakır’da trafik kazası: Anne ve kızı öldü, 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 14:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada anne ve kızı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Olay, Çınar ilçesine bağlı Ayveri köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 E 1530 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, 110 itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Menice Cin ve kızı Hatice Cin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayda hayatını kaybeden anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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