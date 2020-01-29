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Diyarbakır'da traktörde ağaç dalları arasına gizlenmiş 250 kilogram esrar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da traktörde ağaç dalları arasına gizlenmiş 250 kilogram esrar bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde traktör römorkundaki ağaç dallarının arasına gizlenmiş 250 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan A.A. ve M.A'nın ellerinde bulundurdukları uyuşturucuyu dikkat çekmemek ve kontrol noktalarından rahat geçebilmek için ağaç dallarıyla yüklü traktör römorkuna gizleyip il merkezinden büyükşehirlere sevk edecekleri bilgisine ulaştı.

Fiziki takip gerçekleştiren ekipler, şüphelilerin kırsal alana sakladıkları uyuşturucuyu ilçeye bağlı Dolunay köyünde traktör römorkuna yükledikleri ve üzerini ağaç dallarıyla kapattıklarını tespit etti.

Traktörü köyden çıktığı sırada durduran ekipler, römorkta ağaç dallarının arasına poşetlerle gizlenmiş 250 kilogram esrar buldu.

Arama sırasında şüphelilerin başka bir köyde ikamet eden akrabalarına kış yakacağı götürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, uyuşturucuya el konuldu.

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250 kilogram Diyarbakır esrar Jandarma Lice

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