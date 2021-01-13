“Diyarbakır’da Tüm Verilerde Yüzde 70’e Varan İyileşme Var”

Salgınla ilgili kentteki duruma ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tüm verilerde yüzde 70’e varan iyileşme olduğunu vurguladı. Karaloğlu, “Kovid yoğun bakım doluluk oranları yüzde 29’lara geriledi. Neredeyse tamamen durdurduğumuz hayata yeniden başladıktan sonra salgında yaşanan artış nedeniyle 17 Kasım itibarıyla yeni tedbirler almak zorunda kaldık. Bu tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Akşam 21.00’den sonra dışarı çıkmıyoruz. Cumartesi ve Pazar günü evdeyiz. Bazı esnafımızın faaliyetlerine kısıtlamalar getirdik. Bazı esnafımızın ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldık. Bu tedbirlerin doğru tedbirler olduğunu hepimiz gördük, görüyoruz. Diyarbakır’ımızda tüm verilerde yüzde 70’e varan iyileşme var” dedi.

“Kısıtlamalar etkisini gösteriyor”

Peki bu rakamlar ne anlam ifade ediyor? Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, tedbirlerin devam etmesi gerektiğini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Turan, “Kısıtlamalardan sonra bir azalma var. En azından PCR test sonuçlarına göre bir azalma var. Bu kısıtlamalardan sonra bir azalma görülüyor, hastaneyi yatışlarda bir azalma var. Kısıtlamaların kısıtlı da olsa bir etkisi var olduğu görünüyor ama bu tedbirlerin devam ettirilmesi gerekiyor. İstanbul'da vaka sayısı arttı mı tedbirler arttırılıyor, İstanbul'da düşüşe geçti mi tedbirler azaltılabiliyor. Toplum katılımlı bölgesel tedbirlerin alınması gerekiyor” diye konuştu.

“Kısıtlamalar aşıdan sonra kademeli kaldırılsın”

SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak da kısıtlamalara dikkat çekti. Kısıtlamaların aşı çalışmalarından sonra kademeli olarak kaldırılması gerektiğini savunan Ok Orak, şunları söyledi: “Yoğun bakım ve ağır hasta sayısında, oran olarak çok yüksek bir düşüş yok, yoğun bakım hasta sayısı hala yüksek. Bu dönem geçmişi hatırlatıyor. Bayramdan hemen önceki dönemi hatırlatıyor. O zaman da hasta sayısı çok düşmüştü, kısıtlamaların olduğu dönemdi. Orada büyük bir hata yapıldı. Bayramdan sonra hemen bütün kısıtlamalar kaldırıldı. Bir kerede kaldırılınca hasta sayısı da bir anda yükseldi. Eğer tekrar aynı hata yapılıp kısıtlamalara bir anda son verilirse, hasta sayısı çok büyük bir yükselişe geçecektir. Kısıtlamaların aşı çalışmalarından sonra kademeli bir şekilde azaltılması lazım.”