Diyarbakır’da Türkiye’nin İlk İş Kadını Meclisi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen basın toplantısı ile tanıtılan kadın meclisinin sözcüsü Nevin İl, hedeflerinin kadınları teşvik etmek olduğunu söyledi. İl, “DTSO Kadın Meclisi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmektedir. Bilindiği üzere, toplumsal cinsiyet eşitliğinin en belirgin dengesizliği ekonomik alanda görülmektedir. Ülkemizde, kadın girişimci sayısı oldukça düşük olduğu gibi, ekonomik alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının karar alma organlarında da kadınlar yok denecek kadar azdır. DTSO, kadınlara ekonomik alanda yaşadıkları zorluklar ve özgün sorunlarının üstesinden gelecek desteği vermeye kararlıdır. Bu amaçla, ülkemizdeki tüm diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olmak üzere aktif, karar alıcı ve yetkili kadın girişimci sayısının artırılması ve kadın üyelerin karar alma mekanizmalarına katılımını teşvik amacıyla kendi bünyesinde bir Kadın Meclisi kurarak yeni bir kurumsallaşmaya gitmektedir” dedi. İl, bütün kadınları meclise üye olmaya çağırdı.

Kadınların ekonomiye daha fazla katılmasının önünü açmak amacıyla, Türkiye’nin ilk kadın meclisi Diyarbakır’da kuruldu. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan meclisin bir hedefi de, kadınların karar mekanizmalarına daha fazla katılmasını sağlamak.

Kadın meclisini kurulması iş kadınlarını da umutlandırdı. DTSO’nun kadın üyelerinden iş Kadını Gülcan Hamkan ve kardeşi Pervin Hamkan da meclis çalışmalarına destek verenlerden. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Gülcan Hamkan, meclisin iş kadınlarını cesaretlendireceğini söyledi. Hamkan,” Bu girişim kadınların odalarda söz sahibi olmasını sağlayacaktır. Devamında, yapılan işlerde arkasında hem cinslerinin olduğunu his etmek ayrı bir özgüven sağlayacak. İnsanlar korkmadan işe girişebilecek. İş yapmaktan korkan birçok kadın var. Bu kadınlar, kadın meclisi olduğu zaman işin başında duracak. Bu meclis iş kadınını cesaretlendirecek” diye konuştu.

Kardeşi Pervin Hamkan da, meclisin kadınların psikolojik olarak rahatlatacağını savundu. VOA Türkçe’ye konuşan Hamkan, “Sosyo ekonomik olarak geride olan kadınları bir tık ileri alacaktır. Hem sosyal, hem ekonomik güç kazandıracaktır. Sizinle aynı işi yapan kadınları görmek psikolojikken daha iyi hissettiriyor. Ekonomideki erkek egemen olması kadını geriye itiyor. Bu süreçte kadınları ticarette görmek sosyal ve ekonomik anlamda daha güçlü his ettirecektir” şeklinde konuştu.

Tüzüğü DTSO Meclisi tarafından onaylanan kadın meclisinin 48 üyesi nisan ayında yapılacak seçimle belirlenecek. Meclis üyeleri kendi içlerinde bir yönetim kurulu belirleyecek.

