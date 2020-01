Diyarbakır’da üç bina güvercinler için otele çevrildi

Diyarbakır’da yer bulamayan güvercin tutkunları için güvercin oteli açıldı. Yaklaşık 50 bin liralık 6 bin güvercin, bekçisi ve bakıcısı olan 100 odalı otelde besleniyor.

Diyarbakır’da güvercin tutkunları hayvanlarını beslemek için yer bulamayınca Diyarbakır Kanatlı Hayvan Severler Derneği, Türkiye’de bir ilke imza atarak güvercin oteli açtı. 3 binadan oluşan bir pasaj tutan dernek başkanı ve üyeler, güvercinler için 100 oda hazırladı. Dernek, güvercin tutkunlarına odayı bekçisi ve bakımıyla birlikte 200 liraya kiraya verdi. Güvercin otelde hayvanlar için kışın sıcak ortam olması için soba yakılırken, yazın da serin ortam oluşması için klima açılıyor.

“5-6 bin arasında güvercin var”

Güvercin otelle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Kanatlı Hayvan Severler Derneği Başkanı Mehmet Batmaz, güvercin otel fikrinin 6 yıl önce çıktığını, Suriçi’ndeki evlerin yıkılmasının ardından sitelere taşınan vatandaşların bir araya gelerek otel fikrini ortaya çıkardığını söyledi. Güvercinleri korumak, devamını sağlamak, korumak ve sonraki nesillere aktarmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Batmaz, “Bu güvercinlerin tarihi çok eskilere dayanıyor. Diyarbakır Kalesi’nin tarihi nasıl eskiyse bu güvercinler de aynen öyledir. Eski insanlar, beyler, paşalar bunları besliyorlardı, şimdi biz besliyoruz. Güvercin otel sayesinde 20 bine yakın kuş türü çoğalmış. Bu kuşlara değer veriyoruz. Dünyanın her yerinden ilaç getirip bunlara en güzel şekilde bakıyoruz. Çeşit çeşit yem getirip bunlara bakıyoruz. Elimizden geldikçe çocuk gibi bakıyoruz. Güvercin oteli 100 odalıdır. Her bir odada yaklaşık 50 tane güvercin var. Toplamda 5-6 bin güvercin var. Toplam fiyatları 50 bin lirayı buluyor. Çok değerli kuşlardır, çünkü bu güvercinler yurt dışına kadar çıkıyor. İhraç da ediyoruz bu kuşları. Burada besleyen kişiler, meraklılar güvercinleri akşam işinden çıktıktan sonra gelip burada oturuyorlar sobanın başında. Kestanesini yiyip gidip kuşlarına bakıyorlar, streslerini atıyorlar. Bir iki saat takıldıktan sonra evine rahat bir şekilde gidiyorlar. Yemleridir, ilaçlarıdır, odaların kiralarıdır bunların ücretlerini alıyoruz. Dışarıdaki illerden gelen memur kesimi burada çalışıyorlar, yer bulamıyorlar, onlarda da merak var. Onlara da yer veriyoruz. Dünyanın her yerindeki güvercinleri burada besleyen arkadaşlarımız da var. 21 ırk sadece Diyarbakır güvercini rengarenktir, bir çiçek gibidir, çok güzel güvercinlerdir. Onları besleyen arkadaşlarımız da var” dedi.