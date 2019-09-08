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Diyarbakır'da ulaşım yarın ücretsiz olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 18:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu: - "Diyarbakır'da bir ilk olacak. Sabah 06.00'dan akşam 18.00'e kadar ulaşımı ücretsiz yapacağız. Aileler ve veliler, birinci günün telaşında biraz rahatlasınlar"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır'da bir ilk olacak. Sabah 06.00'dan akşam 18.00'e kadar ulaşımı ücretsiz yapacağız. Aileler ve veliler, birinci günün telaşında biraz rahatlasınlar." dedi.

Büyükşehir Belediyesi otobüs parkında yeni eğitim öğretim yılının açılması nedeniyle ulaşımda alınan tedbirlerle ilgili sürücülerle bir araya gelen Güzeloğlu, ulaşım hizmetini sürekli, güvenli ve sağlıklı sunma iddiasında olduklarını söyledi.

Güzeloğlu, vatandaşı gideceği yere güvenli şekilde ve zamanında ulaştırmak için, temiz ve içinde internetin olacağı araçlarla ulaşım hizmeti vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Bugünden itibaren ileriye yönelik tedbirler alıyoruz. Sabah göreve başladığınızda kendi özel aracınızla seyahat ediyorcasına, konforlu ve huzurlu bir ortamda, trafik açısından güvenli şekilde erişimi sağlayan bir hizmet olacak." ifadelerini kullandı.

Yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler ve veliler için başarı getirmesi temennisinde bulunan Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın sizlerin de yükü artacak. Belki ilk gün okula yeni başlama telaşı içinde o yoğunlukta geç kalma ya da adrese dönük yoğunlaşma yaşanacak. Diyarbakır'da bir ilk olacak. Sabah 06.00'dan akşam 18.00'e kadar ulaşımı ücretsiz yapacağız. Aileler ve veliler, birinci günün telaşında biraz rahatlasınlar. Onların tatlı telaşına bizim de biraz katkımız olsun."

Geçen 5 ayda engelliler ile minnet borçlu oldukları şehit ve gazi yakınlarına verilen ulaşım kartlarında yaşanan sorunları göreve geldiklerinde çözdüklerini anlatan Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Milletçe minnet duyduğumuz, bu vatanı, bu toprağı bize canlarıyla emanet eden o kahramanların ailelerine ve kahraman gazilerimize haklarını tekrar sunduk. Onun yanında hepimizin dostu, akrabası, arkadaşı, tanıdığı olan engelli kardeşlerimizin, hakikaten yürek yaralayan kartlarının iptali söz konusuydu, onu da sağladık. Her birinizin otobüsüyle buluştuğunda, onların özel ve bizim için değerli olduğunu hissettirmeniz, gülümseyerek otobüse almanız, sıcak ilgi göstermeniz sizden beklentimizdir."

- "Şoför alımını gerçekleştireceğiz"

Güzeloğlu, kent merkezi ve ilçelerdeki otobüs ağında yaklaşık 50 otobüsün şoföre bağlı eksiklikten dolayı aktif olarak kullanılmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey kabul edilemez, sürdürülemez. Devletin, milletin her bir kuruşu, buraya alınan her aracı millete hizmet, hayatını kolaylaştırmak için vardır. Otobüs filomuzda bu yönetim beceriksizliği, halka hizmet eksikliği ve niyet yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun bizim karşımıza geldi. Bunu da en kısa sürede aşacağız. O otobüsleri aktif hale getirecek şoför alımını gerçekleştireceğiz. El birliğiyle, güç birliğiyle ama en önemlisi gönül birliğiyle hizmet edeceğiz."

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Diyarbakır eğitim öğretim yılı Ulaşım ücresiz

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