Diyarbakır’da Üretilen Tıbbi Malzemeye İhracatta Bürokrasi Engeli

Corona virüsü salgını başladıktan sonra kendi mesleğine ara veren Diyarbakırlı iş adamı Ahmet Cemil Alkan, sağlık çalışanları için tulum ve önlük üretmeye başladı. Alkan, Almanya’ya 10 bin tulum ihraç etse de başka ülkelere yapmak istediği ihracat bürokrasiye takılıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok firma üretime ara verse de Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesindeki bazı firmalarda üretim devam ediyor. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü bu firmalar kendi sektörlerindeki üretime ara vererek değişik tıbbi malzemeler üretmeye başladı. Bunlardan biri de Ahmet Cemil Alkan’ın firması. 20 yıldır tekstil ürünleri üreten Diyarbakırlı iş adamı Ahmet Cemil Alkan, Corona virüsü salgını başladıktan sonra sağlık çalışanları için tulum, hastalar için önlük üretmeye başladı.

İlk parti on bin tulumu Almanya’ya ihraç eden Alkan’ın fabrikası bugünlerde önlük üretiyor. Fabrikaya girdiğinizde, mavi kumaş yığınları hemen göze çarpıyor. Bazıları önlüğe dönüşmüş, bazılarıysa dönüşmek üzere bekliyor. 150 kişinin çalıştığı fabrikada, bir yandan kumaş kesiliyor, bir yandan önlük dikiliyor. Kesilen kumaşlar çoğu genç yaştaki kadınlardan oluşan terzilerin elinde hastaların giydiği önlüklere dönüşüyor. Kalite kontrolu tamamlanan önlükler, paketlenerek talep edenlere gönderiliyor.