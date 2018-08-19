HABER

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 62 şüpheliden 18'i tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 62 kişiden 18'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonlar düzenledi.

Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacak suç organizasyonları ile kentte "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 257 kilo 691 gram toz, 19 kilo 108 gram kubar esrar, 732 kök Hint keneviri, 20.42 gram eroin, 23.25 gram metamfetamin ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 62 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNERAilece tatil!Ailece tatil!
Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer bayramı provasıVatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer bayramı provası
Çamlıca Televizyon Kulesi "giydirilmeye" başlandıÇamlıca Televizyon Kulesi "giydirilmeye" başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
18 tutuklama Diyarbakır uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

Taksim'in ortasında şaşırtan görüntü! Paraları böyle bölüştüler

Taksim'in ortasında şaşırtan görüntü! Paraları böyle bölüştüler

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.