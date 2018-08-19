Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 62 kişiden 18'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonlar düzenledi.

Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacak suç organizasyonları ile kentte "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 257 kilo 691 gram toz, 19 kilo 108 gram kubar esrar, 732 kök Hint keneviri, 20.42 gram eroin, 23.25 gram metamfetamin ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 62 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

