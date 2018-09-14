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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 00:10 | Son Güncelleme

Kentte 13 günde gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı - Sur ilçesinde bu akşam 268 personelin katılımıyla hava destekli narkotik uygulaması yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 13 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 1-13 Eylül tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda 163,9 gram toz esrar, 1615,24 gram kubar ile 0,60 gram plaka esrar, 406 uyuşturucu hap, 78,95 gram eroin, 7,31 metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 765 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u adli makamlarca tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Hava destekli uygulama

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü koordinesinde bu akşam merkez Sur ilçesinde hava destekli narkotik uygulaması yapıldı.

Uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan şüphelilerin suç delilleriyle birlikte yakalanması, uyuşturucu mücadelede etkinliğin artırılması ve aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaya 268 polis katıldı.

Parklar, sokaklar, umuma açık yerler ve metruk binalar ile şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı.

Umuma açık 60 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 481 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 89 araç incelendi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.

Ekiplere polis helikopteri havadan destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır narkotik uygulaması

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