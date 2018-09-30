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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:36 | Son Güncelleme

Yenişehir ilçesinde tırda yapılan aramada 166 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde tırda yapılan aramada 166 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır-Elazığ karayolundaki kontrol noktasında durdurdukları tırda arama yaptı.

Narkotik köpeği Oyit'in kullanıldığı aramada tırın çekicisine gizlenmiş 166 kilogram esrar bulundu.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır uyuşturucu

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