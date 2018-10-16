HABER

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:36 | Son Güncelleme

Çekici üzerindeki minibüste, 27 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da çekici üzerindeki hasarlı minibüste yapılan aramada, 27 kilo 200 gram esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyarbakır-Silvan karayolunun Üçyol mevkisinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yol kontrolü yapıldı.

Bir çekici üzerindeki hasarlı minibüse, dedektör köpeğin tepki vermesinin ardından yapılan aramada, minibüsün kapalı bölümlerinde 25 paket halinde 27 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

PARTNERTürkiye'de 5'inci kez görüldü!Türkiye'de 5'inci kez görüldü!
Tarım işçileri kamyonet kasalarında taşındıTarım işçileri kamyonet kasalarında taşındı
Su kabaklarından avize yapıyorSu kabaklarından avize yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!

Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!

'Cinsel içerikli birçok gruba üyeyim' dedi! İğrenç olayı böyle anlattı

'Cinsel içerikli birçok gruba üyeyim' dedi! İğrenç olayı böyle anlattı

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Hırsızın evini soyan hırsız!

Hırsızın evini soyan hırsız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.