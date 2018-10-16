Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da çekici üzerindeki hasarlı minibüste yapılan aramada, 27 kilo 200 gram esrar bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyarbakır-Silvan karayolunun Üçyol mevkisinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yol kontrolü yapıldı.
Bir çekici üzerindeki hasarlı minibüse, dedektör köpeğin tepki vermesinin ardından yapılan aramada, minibüsün kapalı bölümlerinde 25 paket halinde 27 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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