DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde vatandaşlar, yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle kara yolunu trafiğe kapattı.

İlçeye bağlı Çelik Evler Mahallesi'nde suları akmayan vatandaşlar, Diyarbakır-Elazığ kara yolunda lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu tekrar trafiğe açtı.

Mahalle muhtarı Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, her yıl havaların ısınmasıyla birlikte su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık bir aydır sularının yetersiz aktığını belirten Kaya, "4 gündür vatandaş bir damla su bulamıyor. Gündüz 2 saat akşam 2 saat su alalım bize yeter. Fazla su istemiyoruz, böyle idare edelim, yeni hat çekilene kadar." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ferhat Çiçek de yaşadıkları su sıkıntısına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Banyo yapamaz hale geldik, evde su yok, tuvalete gidemiyoruz, abdest alamıyoruz. Bu mahallenin sıkıntısı büyük. Belediye geldi baktı, gitti ama boş. Yol kapatma amacımız sesimizi duyurmak. Bunu belki yapmaya gerek yoktu ama mecbur kaldık. Şiddet içermeyen bir eylem yaptık."

Bazı vatandaşların sondaj vurarak, evinin su ihtiyacını karşıladığını anlatan Çiçek, yaşadıkları sıkıntı dolayısıyla her gün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare Başkanlığına (DİSKİ) başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

