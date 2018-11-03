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Diyarbakır'da yakalanan PKK'lıların deodorant kutusunda patlayıcı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 10:21 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından dün Diyarbakır başta olmak üzere metropol kentlerde eylem yapmak üzereyken yakalanan 3 PKK'lıyla birlikte silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Diyarbakır'da yakalanan PKK'lıların deodorant kutusunda patlayıcı çıktı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından dün Diyarbakır başta olmak üzere metropol kentlerde eylem yapmak üzereyken yakalanan 3 PKK'lıyla birlikte silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Plastik patlayıcının deodrant kutusuna yerleştirildiği ortaya çıktı.
Dicle ilçesinde jandarma ekiplerinin 1 Kasım tarihinde düzenlediği çalışma ile yakalanan 3 terörist ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, başta Diyarbakır ili olmak üzere metropol illere eylem yapmak üzere gelen 3 bölücü terör örgütü mensubu 1 Kasım 2018 tarihinde Dicle ilçesinde üzerlerinde bulunan, 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 4 adet el bombası, 2 adet saat, 48 adet fünye, 1 adet avo metre, 1 adet el dürbünü, 2 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 5 adet entegre düzeneği, ayrıca deodorant kutusu içerisine yerleştirilmiş 1 adet plastik patlayıcı ve örgütsel dokümanlar ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, 4 adet el bombası ve 1 adet plastik patlayıcı, patlayıcı madde imha timi marifetiyle emniyetli şekilde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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