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Diyarbakır'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde İsveç sorumlusu tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü PKK'nın sözde İsveç'teki oluşumlarında yönetici konumunda olduğu tespit edilen ve gizli görüşmeler yapmak için geldiği Diyarbakır'da gözaltına alınan Hasan Biten, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde İsveç sorumlusu tutuklandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- TERÖR örgütü PKK'nın sözde İsveç'teki oluşumlarında yönetici konumunda olduğu tespit edilen ve gizli görüşmeler yapmak için geldiği Diyarbakır'da gözaltına alınan Hasan Biten, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak çalışmada, 3 gün önce Diyarbakır'da yakalanan PKK/KCK terör örgütünün İsveç sorumlusu Hasan Biten (46), emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Biten, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevkedildi. Burada hakim karşısına çıkan Biten, terör örgütü üyesi olmak, örgütün sözde yöneticisi olmak, örgüt adına toplantı yapmak, örgütten aldığı talimatlarla faaliyetlerde bulunmak suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde İsveç sorumlusu tutuklandı

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