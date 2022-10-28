Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında bahis oynatan çeteye yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda bahis parasını veremeyenlerin aileleri ve kendilerinin tehdit edildiği, telefonlarının veya diğer değerli eşyalarının gasbedildiği belirlendi.

Yurt dışı menşeili bahis sitelerine üye olan vatandaşların adı, soyadı, TC kimlik numarası, cep telefonu, ikamet adresi ve banka bilgilerinin site yönetimince karanlık internet diye tabir edilen deep webde 50-100 bin lira fiyat aralığında satıldığı, yasa dışı bahisten elde edilen paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara çekildiği saptandı.

Çete üyelerine yönelik düzenlenen "Kontra-Atak" operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda suça konu olabileceği değerlendirilen 15 telefon, 16 sim kart, 7 hard disk, 2 tablet ve 1 flash bellek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

