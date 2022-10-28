HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

28.10.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında bahis oynatan çeteye yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda bahis parasını veremeyenlerin aileleri ve kendilerinin tehdit edildiği, telefonlarının veya diğer değerli eşyalarının gasbedildiği belirlendi.

Yurt dışı menşeili bahis sitelerine üye olan vatandaşların adı, soyadı, TC kimlik numarası, cep telefonu, ikamet adresi ve banka bilgilerinin site yönetimince karanlık internet diye tabir edilen deep webde 50-100 bin lira fiyat aralığında satıldığı, yasa dışı bahisten elde edilen paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara çekildiği saptandı.

Çete üyelerine yönelik düzenlenen "Kontra-Atak" operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda suça konu olabileceği değerlendirilen 15 telefon, 16 sim kart, 7 hard disk, 2 tablet ve 1 flash bellek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hidroelektrik santralinde trafo patlaması! 1 ölü, 3 yaralıHidroelektrik santralinde trafo patlaması! 1 ölü, 3 yaralı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

Dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı! 'Oyların bölünmesi...'

Dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı! 'Oyların bölünmesi...'

İlginizi Çekebilir

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.