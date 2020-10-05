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Diyarbakır’da yasaklı bölgede drone uçuran ABD’li gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 09:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yasak bölgede izin almadan drone uçuran ABD’nin Pensilvanya eyaleti nüfusuna kayıtlı şahıs, gözaltına alındı.Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yasaklı bölgede drone uçurulduğu bilgisini alan güvenlik güçleri, bölgeye hareket etti.

Diyarbakır’da yasak bölgede izin almadan drone uçuran ABD’nin Pensilvanya eyaleti nüfusuna kayıtlı şahıs, gözaltına alındı.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yasaklı bölgede drone uçurulduğu bilgisini alan güvenlik güçleri, bölgeye hareket etti. Bölgede bir kişiyi tespit eden polis ekipleri, şüphelinin üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramada şahsın isminin Mark John Xenakes olduğu ve ABD’nin Pensilvanya eyaletine kayıtlı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinde 14 yıl ABD ordusuna bağlı uçak helikopter firmasında çalıştığını, 3 yıl drone uçurduğunu, drone uzmanı olduğunu ifade etti. Şüpheli, alanın yasaklı alan olduğunu bilmediğini, Diyarbakır surlarının görüntüsünü çektiğini kaydetti.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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