Diyarbakır'da Yaşayan Sığınmacılara 'Hak' Dersi

Diyarbakır Barosu’nun İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında bu kez kentte yaşayan sığınmacılara yönelik bir seminer düzenlendi. Diyarbakır Tabip Odası’nın da destek verdiği seminerin amacı sığınmacılara haklarının öğretilmesiydi.

Toplantıya kentte yaşayan tamamına yakını Suriyeli olan sığınmacılar katıldı. Toplantıya kadın sığınmacıların ilgisi daha fazla oldu. Toplantıda ilk sözü Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi Sorumlusu Diyar Çetedir aldı. Çetedir, sığınmacılara hukuksal haklarını hatırlatarak, hak ihlaline uğramaları halinde nereye başvuracaklarını anlattı.

Toplantının gündem maddelerinden biri de sağlık hakkıydı. Sığınmacıların sağlık alanında yaşadıkları sorunların çözüm yolları ile ilgili bilgiyi de Diyarbakır Tabip Odası (DTO) Başkanı Elif Turan verdi. Sunumların ardından sığınmacılar merak ettikleri konuları uzmanlara sordu.

“Mülteciler için adli yardım sistemi gözden geçirilmeli”

Toplantının ardından VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Diyarbakır Tabip Odası (DTO) Başkanı Elif Turan, sığınmacıların bir çok alanda sorun yaşadığını söyledi. Sığınmacıların temel hakları için mücadele ettiklerini vurgulayarak, “Ülkelerindeki savaştan ve kaostan buraya kaçıyorlar ama burada da çok iyi bir hayatla karşılaşmıyorlar. Sağlık alanından tutalım birçok anlamda birçok problemler yaşıyorlar. Bizim bugün burada bu etkinliği yapmamızdaki amaç insan hakları haftasındayız. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 73. Yıldönümü, hala insan hakları için mücadele etmek zorundayız, temel hak için bile mücadele etmek zorundayız. Mülteciler de bu mücadeleyi vermek zorunda kalıyor, çok düşük ücretlere çalıştırıyorlar, sağlık hakkından yeterince yararlanamıyorlar, ne yazık ki. Bugün burada hakların neler olduğunu anlatabilmek için sunum yaptık” dedi.

Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi Sorumlusu Diyar Çetedir ise sığınmacıların en fazla yargıya ulaşma konusunda sorun yaşadığını söyledi. Mültecilere yönelik adli yardım sisteminin yeniden gözden geçirilmesinin öneren Çetedir, şunları söyledi: “Mültecilerin hukuksal olarak en fazla uğradıkları haksızlıkların başında yargıya ulaşmada yaşadıkları sıkıntılar geliyor. Gerek ekonomik nedenlerden gerek dil ve destek alma konusunda çok ciddi zorluklar yaşamaktadırlar. Adli yardım adı altında bir şekilde desteklenmektedir ama adli yardım konusunda eksiklikler var. Türkiye'nin vatandaşlarına tanımış olduk tüm hakların mültecilere de tanınması gerekir Çünkü mesela boşanma, alacak davalarında, uğramış oldukları şiddet ve benzeri meselelerde, yargıya başvurma da ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bu meseleyi çözmek adına adli yardımın ve mültecilere ilişkin düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerekir.”

“Başımıza bir iş gelirse nereye başvuracağımızı öğrendik”

Toplantıya katılan sığınmacılar, hakları hakkında önemli bilgiler aldıklarını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan sığınmacılar, hukuksal haklarını bilmelerinin hayatlarını kolaylaştıracağını ifade etti. Sığınmacılardan Roj Jiyan, sığınmacıların haklarını bilmediklerini vurgulayarak, “Diyarbakır’da baro tarafında bu toplantı düzenlendi. Toplantı Türkiye’de olan mültecilerin sorunlarını tartışmak üzere gerçekleştirildi. Çünkü mültecilerin genellikle hangi hukuki hakları olduğu konusunda yeterli bilince sahip değiller. Bazı mülteciler bilgi sahibidirler ama bazıları bu konuları bilmiyorlar. Bu toplantının hedefi o insanlardır. Belki yasal yardıma ihtiyaçları olur” diye konuştu.

Suriye Kürtleri’nden Cemo Şahabo ise toplantının haklarını öğrenme açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Biz Türkiye'de olan haklarımızın ne olduğunu biliyoruz ama olmayan haklarımızı da biliyoruz. Haklarımızı almamız gerektiğinde de alıyoruz, bize gereken destekler yardımlar, adliye tarafından veriliyor. Buraya gelip diğer haklarımızın neler olup olmadığını öğrendik. Hangi kanunda neler var, hepsini öğrendik” şeklinde konuştu.

Sığınmacılardan Ömer Muhammed ise haklarını öğrenmeye başladıklarını söyledi. Muhammed, görüşlerini şu cümlelerle ifade etti: “Avukatların buraya gelerek, kanunlarla ilgili bir konuşma yapacaklarını duyduk. Biz de buraya gelip bu toplantıdan yararlanmak istedik. Hangi haklarımız var, hangi haklarımız yok, bir sorun olursa ne yapmamız lazım, bunu öğrenmeye geldik. Eskiden çok fazla bir şey bilmiyorduk, öğrenince tabii ki mutlu oluyoruz. Bir hakkımızın olduğunu öğrenince, bir sorun olduğu zaman o haktan nasıl faydalanırız, dava açabiliriz, takip edebiliriz, neyi söylesek bize yardım edebilirler. Bunları öğrendik.”

2014 yılından beri Diyarbakır’da yaşayan Nesrin Yunus ise toplantıda öğrendiklerini şöyle anlattı: “Burada bir sıkıntı ya da problem olduğu zaman nereye gideceğimizi biliyoruz. En azından bu toplantıyla bunu öğrendik, nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı, başımıza bir iş gelirse kime sorup yardım isteyeceğimizi öğrendik.”

