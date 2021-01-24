YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da yayladan dönen keçi sürüsü karla kaplı arazide drone ile görüntülendi

Diyarbakır'da yayladan dönen keçi sürüsü karla kaplı arazide drone ile görüntülendi

24.01.2021 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yayladan dönen keçi sürüsü karla kaplı arazide drone ile görüntülendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 bin 800 rakımlı yayladan dönen keçi sürüsünün, kar yağışının ardından beyaza bürünen dağların yamacında ilerleyişi kartpostallık görüntü oluşturdu.

Aralık ve ocak ayında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte hayvanlarını yayla ve merada otlatan besiciler, etkili olan kar nedeniyle sürüleriyle köylere dönüş yolculuğuna geçti.

Kulp ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yuvacık köyü yakınındaki 2 bin 800 rakımlı Tosun Tepe yaylalarında keçi sürüsü drone ile görüntülendi. Karlı dağların yamaçlarını kullanarak dönüş yoluna geçen sürüdeki keçilerin tek sıra ilerleyişi ilginç görüntü oluşturdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
12:36
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
18:59
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Diyarbakır'da yayladan dönen keçi sürüsü karla kaplı arazide drone ile görüntülendi

Diyarbakır'da yayladan dönen keçi sürüsü karla kaplı arazide drone ile görüntülendi

Bağlar’a 22 ayda 200 milyon liralık hizmet

Bağlar’a 22 ayda 200 milyon liralık hizmet

Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda oryantiring etkinliği gerçekleştirildi

Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda oryantiring etkinliği gerçekleştirildi

Diyarbakır'da gönüllerde taht kuran şehit Gaffar Okkan unutulmuyor

Diyarbakır'da gönüllerde taht kuran şehit Gaffar Okkan unutulmuyor

Diyarbakır'da köy yolları karla mücadele timlerine emanet

Diyarbakır'da köy yolları karla mücadele timlerine emanet

Diyarbakır’da 56 saatlik sokak kısıtlaması başladı

Diyarbakır’da 56 saatlik sokak kısıtlaması başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.