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Diyarbakır’da ’yeni tip düğün’ provası

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2020 14:28 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonları, yeni normale göre tekrar şekilleniyor. 'Yeni tip düğün' provası gerçekleştirilen bir düğün salonunda, sandalyelerin sosyal mesafe kuralları gözetilerek yerleştirildiği görüldü. Halayın da yine sosyal mesafe kuralına göre çekildiği düğünün girişinde de misafirlere maske dağıtıldı ve elleri dezenfekte edildikten sonra içeri alındı.

Diyarbakır’da bir düğün salonu, korona virüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında ’yeni tip düğün’ provası gerçekleştirdi. Düğünde vatandaşlara maske dağıtılırken, elleri de dezenfekte edildi.

Korona virüs nedeni ile alınan tedbirlerin kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı. Gelin damat ile sosyal mesafe kurularak halaylar çekildi, kına yakıldı, nikah kıyıldı.

TAKILAR DA SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE TAKILDI!

Nikah merasiminin ardından gerçekleşen takı töreni de yine sosyal mesafe kurallarına uyularak takıldı. Örnek teşkil eden ’yeni tip düğün’ provası vatandaşların beğenisine sunulacak.

'ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI'

Düğün salonu işletmecisi Suphi Güneş, önceliklerinin vatandaşların sağlığı olduğuna dikkat çekerek tedbirleri aldıklarını ve örnek düğün provasını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Her şeyden önce sağlığın önemli olduğunu söyleyen Güneş, Türkiye'ye de sirayet eden salgınla ilgili koronavirüs önlemleri doğrultusunda hizmet sunmaya başladıklarına dikkat çekti:
"Düşündük, vatandaşlarımıza nasıl bir hizmet sunarız diye çalıştık. Dezenfektan, maske ve sosyal mesafeyi koruyabilecekleri şekilde dizayn ettik. Bugün örnek bir düğün provası yaptık. "
"Provamız başarılı geçti, biz düğün salonuna fabrika olarak bakıyoruz. Neden diye sorarsanız gıda, beyaz eşya, mobilya, altıncı, bizim salonda 500 insana istihdam sağlıyoruz fabrika olarak bakmak lazım."
"Bu fabrika kapalı olduğu için bu kadar insan işsiz, düğün sezonu zamanı inşallah Ramazan Bayramı’ndan sonra bu salgın biter biz tekrardan hizmetimizi sunmaya çalışırız." (İHA)
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