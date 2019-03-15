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Diyarbakır'da, Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:19 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.  Sur ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan cuma namazı ardından bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıları kınadı.

Diyarbakır'da, Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Sur ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan cuma namazı ardından bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıları kınadı. Kınamanın ardından saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Beber, şunları söyledi:
​"Gün geçmiyor ki, İslam düşmanları Müslümanların kutsallarına karşı beslemiş oldukları kini kusmasınlar. Ellerine geçen her fırsatta Müslümanlara saldırmayı görev bilenler, bu defa Yeni Zelanda'da kardeşlerimizi hedef aldı. Dünya'nın dört bir yanında Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar devam ederken, Yeni Zelanda'dan gelen haber, haçlı terörünün geldiği boyutları da gözler önüne serdi. Cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen saldırıda şu ana kadar 49 kardeşimizin şahadet haberi geldi. Onlarca Müslümanın da yaralandığı bu olayın adı terörizmdir. Bu bir cinnet hali eylemi değil, haçlı teröristlerin planlı, organize bir saldırısıdır. Geçmişten günümüze İslami değerleri hiçe sayan, İslam'a ve onun kutsallarına her türlü saldırıyı gerçekleştirenler, bugün yine aynı barbarlıkla Müslümanlara saldırmıştır. Bu saldırı İslam düşmanlığının dışa vurmuş halidir. Yaşanan bu son vahşet, söz konusu Müslümanlar olunca batılı ülkelerinin nasıl bir ikiyüzlülük sergilediklerinin göstergesidir. Son yıllarda Avrupa'da Müslümanlara yönelik artan saldırılar, özellikle tesettürlü kadınların, camilerin hedef alınması bugüne gelineceğinin göstergesiydi. Bu terör saldırısında önceden önlem almayan, Müslümanlara yönelik saldırılarda caydırıcı cezalar uygulamayan batılı devletler de sorumludur."
Açıklamanın ardından kalabalık dağıldı.

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Diyarbakır'da, Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazıDiyarbakır'da, Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

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Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazıYeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
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