Diyarbakır’da Yerel Basının Zorunlu Tatili

Diyarbakır’da döviz kurundaki yükselmeyle başlayan sıkıntıları aşamayan yerel gazeteler pazar günleri çıkmama kararı aldı. Kararın bir nebze olsun yerel basını rahatlatması bekleniyor.

Dokuzu merkezde, 20’ye yakın yerel gazetenin basıldığı Diyarbakır’da, yerel basının sorunları katlanarak artıyor. Basının sorunları Türkiye’de geçen yıl yaşanan kur artışıyla başladı. Gazete kağıdının ithal edilmesi nedeniyle yerel basın için zor günler başladı. Döviz kurları düşse de kağıt fiyatları neredeyse aynı kaldı. Ekonomik sorunların altından kalkamayan yerel gazeteler, çareyi zorunlu tatilde buldu. Şimdiye kadar haftanın yedi günü çıkan gazeteler bundan böyle Pazar günleri çıkmama kararı aldı.

Bu kararı alanlardan biri de Yenigün Gazetesinin yönetimi. Tirajı 2000’lerden 650’ye kadar düşen gazetenin İmtiyaz Sahibi Osman Ergün, sorunların kaynağında sadece kağıt fiyatları olmadığını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ergün, “Maddi sıkıntıdan dolayı çıkaramıyoruz. Yeteri kadar reklam ve ilan yok, abonemiz yok. Bundan dolayı çıkarmamaya karar verdik. Haftada bir gün en azından kağıt kullanmayacağız, mürekkep kullanmayacağız malzeme kullanmayacağız. Böylece karımız olacak ama zararımız olmayacak. Yerel basın olarak halkın, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının biraz duyarlı olmasını bekliyoruz. Diğer büyük firmalar bile bize reklam vermiyorlar. Ulusal basına reklam veriyorlar. Yerele de destek verebilir. Dolar düştü ama kağıt fiyatı aynı kaldı. Dolar düşerse bile indirim aynı oranda olmuyor” dedi.