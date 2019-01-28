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Diyarbakır’da Yerel Basının Zorunlu Tatili

28.01.2019 23:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da döviz kurundaki yükselmeyle başlayan sıkıntıları aşamayan yerel gazeteler pazar günleri çıkmama kararı aldı. Kararın bir nebze olsun yerel basını rahatlatması bekleniyor

Diyarbakır’da Yerel Basının Zorunlu Tatili

Diyarbakır’da döviz kurundaki yükselmeyle başlayan sıkıntıları aşamayan yerel gazeteler pazar günleri çıkmama kararı aldı. Kararın bir nebze olsun yerel basını rahatlatması bekleniyor.

Dokuzu merkezde, 20’ye yakın yerel gazetenin basıldığı Diyarbakır’da, yerel basının sorunları katlanarak artıyor. Basının sorunları Türkiye’de geçen yıl yaşanan kur artışıyla başladı. Gazete kağıdının ithal edilmesi nedeniyle yerel basın için zor günler başladı. Döviz kurları düşse de kağıt fiyatları neredeyse aynı kaldı. Ekonomik sorunların altından kalkamayan yerel gazeteler, çareyi zorunlu tatilde buldu. Şimdiye kadar haftanın yedi günü çıkan gazeteler bundan böyle Pazar günleri çıkmama kararı aldı.

Bu kararı alanlardan biri de Yenigün Gazetesinin yönetimi. Tirajı 2000’lerden 650’ye kadar düşen gazetenin İmtiyaz Sahibi Osman Ergün, sorunların kaynağında sadece kağıt fiyatları olmadığını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ergün, “Maddi sıkıntıdan dolayı çıkaramıyoruz. Yeteri kadar reklam ve ilan yok, abonemiz yok. Bundan dolayı çıkarmamaya karar verdik. Haftada bir gün en azından kağıt kullanmayacağız, mürekkep kullanmayacağız malzeme kullanmayacağız. Böylece karımız olacak ama zararımız olmayacak. Yerel basın olarak halkın, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının biraz duyarlı olmasını bekliyoruz. Diğer büyük firmalar bile bize reklam vermiyorlar. Ulusal basına reklam veriyorlar. Yerele de destek verebilir. Dolar düştü ama kağıt fiyatı aynı kaldı. Dolar düşerse bile indirim aynı oranda olmuyor” dedi.

Bölgesel yayın yapan Tigris Haber Gazetesi de ekonomik sorun yaşayanlardan. Daha önce 4 bin adet basılan gazetenin baskı sayısı 1500’e düştü. Genel Yayın Yönetmeni İlyas Akengin bazı çalışanları çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi. VOA Türkçe ’ye konuşan Akengin, “Dolardaki artıştan dolayı birçok kalemde artış oldu. Gazetelerin en büyük sorunu kağıt fiyatının artması oldu. Kur hareketinden önce 20 lira iken, 30 liraya çıktı. Dolar düşmesine rağmen kağıdı hala eski fiyattan alıyoruz.Gazeteler maddi anlamda çok zor durumda kaldı. Devlet eskisi gibi ihale de yapmıyor yapmadığı zaman ilan da vermiyor. Bunda da ciddi düşüş var. Eskiden ayda 10 ihale ilanı geliyorsa şimdi 5’e düştü. Gelen ihale parasının yüzde 15’ini de basın ilan kurumu kesiyor.Doların yükselmesinden önce 14 kişilik kadromuz vardı, şimdi bazılarını çıkarmak zorunda kaldık” diye konuştu.

Akengin, taleplerini ise şöyle sıraladı; ”Talebimiz, basın ilan kurumunu kesintinin yüzde 5’lere çekilmesi ya da hiç alınmaması, ekonominin düzeltilmesi. Durum hiç iç açıcı değil. Bir gün gazete çıkarmamak geçici bir tedbir. Ekonomik olarak belki rahatlatır ama asıl sorun yerinde duruyor.Mevcut sorunlar bununla çözülmüyor, kalıcı çözümler lazım.”

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Felat Bozarslan ise yerel basının desteklenmesi gerektiğini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Bozarslan, “Merkez medyada Ciner grubunun Habertürk’ü, Demirören grubunun Vatan gazetesini kapattığı dönemlerde yerel gazetelerin, meslektaşlarımızı işsiz bırakmamak adına attığı bu adımı anlamlı buluyoruz. Yerel medyanın acilen desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zaten reklam geliri çok az olan yerel gazeteler can çekişiyor. Eğer gerekli destek sağlanmazsa maalesef çok sayıda meslektaşımız işsiz kalacak” şeklinde konuştu.

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