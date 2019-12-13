Diyarbakır’da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki satışı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. 10 Aralık’ta Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde iş yeri ile araçta yapılan aramalarda bin 805 şişe viski, 206 şişe votka, 158 şişe rakı olmak üzere toplam 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkinin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu kaydedildi.



