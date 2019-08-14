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Diyarbakır'da yılda ortalama 350 'parmak bebek' yaşama tutunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da her yıl, 32'nci gebelik haftasından küçük doğan ortalama 350 prematüre bebek, yaşama tutunuyor. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören bebeklerden 250'si 1,5 kilonun altında ağırlıkla dünyaya geldi.

Diyarbakır'da yılda ortalama 350 'parmak bebek' yaşama tutunuyor

Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da her yıl, 32'nci gebelik haftasından küçük doğan ortalama 350 prematüre bebek, yaşama tutunuyor. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören bebeklerden 250'si 1,5 kilonun altında ağırlıkla dünyaya geldi.
Diyarbakır'da normal sürenin öncesinde dünyaya gelen bebeklerden yılda ortalama 350'si hayata tutunuyor. Son 5 yıl verilerine göre, Prematüre bebeklerden 250'si 1,5, 70'si ise 1 kilonun altında ağırlıkla doğdu. Boyutları ve ağırlıkları nedeniyle 'parmak bebek' de denilen Prematüre bebekler, Dicle Üniversitesi'ndeki tedavilerinin ardından yaşama tutundu.
'NEDENİ GENÇ VEYA İLERİ YAŞTAKİ GEBELİKLER'
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul, kentte doğan prematüre bebek sayısın Türkiye ortalamasına göre önemli yerde olduğunu söyledi. Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 248 bin Prematüre bebek dünyaya geldiğini anlatan Doç. Dr. Ertuğrul, Türkiye'nin bu konuda dünyada 56'ncı sırada bulunduğunu kaydetti. Doç. Dr. Ertuğrul, şöyle konuştu:
"Ülkemizde Türkiye İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2018 yılında 1 milyon 248 bin civarında bebek doğdu. Bu bebeklerin yüzde 10'u prematüre olarak doğmakta. Ortalama ülkemizde her 150 bin bebek erken doğmaktadır. Dünyada ise biz bu konuda bir 56'ncı sıradayız. Erken doğum konusunda ama bu sayı yer sene artmakta. Bunun nedeni özellikle genç yaştaki gebelikler ve diğer faktörlerle birlikte bu sayı gittikçe artmaktadır. Normalde hiç bir anne bebeğini Prematüre olarak doğurmak istemez. Prematüre doğurmak doğru bir şey değildir. Genellikle anneden kaynaklanan, bebekten kaynaklanan nedenlerle bebekler Prematüre doğarlar. Annelerle ilgili nedenler, yüksek tansiyon, anne yaşının küçük veya ileri olması ve annedeki ciddi enfeksiyonlar veyahut travmalara maruz kalması, bebeklerle ilgili problemler, çoğul gebelikler ve benzer durumlar erken duruma neden olur. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde son 5 yıldaki verilerimiz göz önüne alındığında yılda ortalama 32'nci gebelik haftasından küçük 350 Prematüre bebek taburcu edilmektedir. Bu bebeklerin 250'si ağırlığı 1500 gramın atındaki bebeklerdir, bu bebeklerin ise70’iağırlığı 1000 gramın altında olan bebeklerdir. Bu oranlar ülkemiz için hatırı sayılır önemli sayılardır. Geçen sene 410 gram olarak dünyaya gelen bir bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ettik."
BİTLİSLİ AİLENİN PREMATÜRE İKİZ SEVİNCİ
Bitlis'in Ahlat ilçesinden 3 ay önce erken doğum teşhisiyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'ne gelen ve 26'ncı gebelik haftasında doğum yapan Zehra Yanmaz (18), 840 gram ile 1 kilo 50 gram ağırlıklarında doğan ikizlerine İbrahim ve İsmail isimlerini verdi. Çocuklarının çok sağlıklı olduğunu ve yakında taburcu olacaklarını söyleyen genç anne Yanmaz, "Çocuklara burada çok iyi bakıyorlar, ben de iyi bakıyorum. Çocuklarım 3 aydır buradalar. Ben de bir aydır buradayım. Hiç bir sıkıntı yok. İsimlerini İbrahim ve İsmail ismini verdik" diye konuştu.

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Diyarbakır'da yılda ortalama 350 'parmak bebek' yaşama tutunuyorDiyarbakır'da yılda ortalama 350 'parmak bebek' yaşama tutunuyorDiyarbakır'da yılda ortalama 350 'parmak bebek' yaşama tutunuyorDiyarbakır'da yılda ortalama 350 'parmak bebek' yaşama tutunuyor

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