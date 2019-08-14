Diyarbakır'da yılda ortalama 350 'parmak bebek' yaşama tutunuyor

"Ülkemizde Türkiye İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2018 yılında 1 milyon 248 bin civarında bebek doğdu. Bu bebeklerin yüzde 10'u prematüre olarak doğmakta. Ortalama ülkemizde her 150 bin bebek erken doğmaktadır. Dünyada ise biz bu konuda bir 56'ncı sıradayız. Erken doğum konusunda ama bu sayı yer sene artmakta. Bunun nedeni özellikle genç yaştaki gebelikler ve diğer faktörlerle birlikte bu sayı gittikçe artmaktadır. Normalde hiç bir anne bebeğini Prematüre olarak doğurmak istemez. Prematüre doğurmak doğru bir şey değildir. Genellikle anneden kaynaklanan, bebekten kaynaklanan nedenlerle bebekler Prematüre doğarlar. Annelerle ilgili nedenler, yüksek tansiyon, anne yaşının küçük veya ileri olması ve annedeki ciddi enfeksiyonlar veyahut travmalara maruz kalması, bebeklerle ilgili problemler, çoğul gebelikler ve benzer durumlar erken duruma neden olur. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde son 5 yıldaki verilerimiz göz önüne alındığında yılda ortalama 32'nci gebelik haftasından küçük 350 Prematüre bebek taburcu edilmektedir. Bu bebeklerin 250'si ağırlığı 1500 gramın atındaki bebeklerdir, bu bebeklerin ise70’iağırlığı 1000 gramın altında olan bebeklerdir. Bu oranlar ülkemiz için hatırı sayılır önemli sayılardır. Geçen sene 410 gram olarak dünyaya gelen bir bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ettik."