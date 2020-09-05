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Diyarbakır’da Yıldırım-7 Operasyonu’nda 1 ton 756 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 12:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen Yıldırım-7 Operasyonu’nda 1 ton 756 kilo hazır esrar, 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü (BTÖ) ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla devam eden Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında; Lice ilçesi Bayırlı Mahallesi Kilimli ve Bilgin mezraları kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonları başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen Yıldırım-7 Operasyonu’nda 1 ton 756 kilo hazır esrar, 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü (BTÖ) ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla devam eden Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında; Lice ilçesi Bayırlı Mahallesi Kilimli ve Bilgin mezraları kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonları başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonda, 9 farklı noktada 1 ton 451 kilo toz, 305 kilo kubar olmak üzere toplam 1 ton 756 kilo esrar maddesi, 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, cumhuriyet savcısının talimatıyla kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır” denildi.
Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko-terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

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