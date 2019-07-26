Diyarbakır'da yolcu minibüsü traktöre çarptı: 16 yaralı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, yolcu minibüsünün parke taşı yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu biri 3 aylık bebek 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana geldi. Ahmet Kaçmaz yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan 21 M 0227 plakalı minibüs, Mehmet Yıldırım yönetimindeki parke taşı yüklü 21 FA 841 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, aralarında 3 aylık bir bebeğin de bulunduğu 16 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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