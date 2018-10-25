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Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl-Diyarbakır seferi yapan yolcu otobüsü, merkez Sur ilçesine bağlı Mermer köyü Yazılıpınar mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde emniyet tedbirlerini alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

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Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralıDiyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
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30 yaralı Diyarbakır trafik kazası yolcu otobüsü

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