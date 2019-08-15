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Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, 2 otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada; 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Selim KAYA/KOCAKÖY (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, 2 otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada; 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır- Bingöl yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 12 AAD 687 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki 21 AZ 322 plakalı otomobil, Çaytepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 12 AAD 687 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Boz'un (49) kullandığı 35 AD 412 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Boz ve oğlu Bayram Boz (14) ile Sıddık Labac yaşamını yitirdi. Aynı araçta aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi ile otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste 7 yaralı, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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