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Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır Yenişehir ilçesi, şehitlik caddesi üzerinde aşırı sür’atli olan 21 AAK 509 plakalı araç zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Diyarbakır Yenişehir ilçesi, şehitlik caddesi üzerinde aşırı sür’atli olan 21 AAK 509 plakalı araç zincirleme trafik kazasına neden oldu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 AAK 509 plakalı araç önce 06 MAB 23 plakalı araçla çarpıştı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan 21 BF 316 plakalı araca, ardından elektrikli motosiklete çarparak durabildi. Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olaya yerinden ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
Polisin, kazayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı

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