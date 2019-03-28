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Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Elazığ karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Olay, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi.

Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası

Diyarbakır-Elazığ karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 YY 695 plakalı otomobil, 65 LE 192 plakalı pikaba, arkadan gelen 38 YR 950 plakalı otomobil de önlerindeki araçlara çarptı. Kazada 34 YY 695 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kazaya karışan araçlar vinç yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası

Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası

Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası

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