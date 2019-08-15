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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

Üç aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Çaytepe mevkisinde henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 12 AAD 687 plakalı otomobil, önce aynı istikamette seyreden 21 AZ 322 otomobile ardından karşı yönden elen Sıddık Labaç'ın kullandığı 35 AD 412 hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücü Sıddık Labaç ile Mehmet Boz hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Kocaköy ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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2 ölü 8 yaralı Diyarbakır zincirleme trafik kazası

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