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Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 17:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil alev aldı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil alev aldı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Olay, Bismil-Batman karayolunun 30’ncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ZU 4998 plakalı minibüs, 63 ZU 360 plakalı otomobil ve yabancı plakalı bir otomobil çarpıştı. Kazanın ardından 63 ZU 360 plakalı otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla yaralılar araçlardan çıkarıldı. Kazaya karışan araç içerisindeki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesine kaldırdı. Alev alan otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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