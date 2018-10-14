DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı'nın desteğiyle bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmanın yanı sıra istihdam yaratmak amacıyla "Ziraat Gençlik Festivali" yapılacak.
Diyarbakır Kent Meydanı'nda 18-21 Ekim'de düzenlenecek "Ziraat Gençlik Festivali" kapsamındaki etkinliklerle bölge gençleri 4 gün boyunca festival coşkusu yaşayacak.
Festivalde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 20 Ekim'de eski futbol efsanelerinin forma giyeceği "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkması bekleniyor.
Bölge gençlerini hem sanat, spor, eğlenceyle buluşturmak hem de istihdam yaratmak amacıyla düzenlenecek festivalde, geleneksel ve yeninin harmanlandığı sergiler, dijital oyunlar, spor turnuvaları, dev akıl oyunları ve yarışmalar yer alacak.
İstihdam alanında da staj ve iş imkanlarının yanı sıra söyleşiler ve eğitimler düzenlenecek olan festivalde, Derya Uluğ, Buray, Selçuk Balcı ve Gripin grubu da konser verecek.
Festival Komitesi Başkanı Ahmet Büyükgümüş, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın artık bir huzur kenti olduğunu belirtti.
Gençlik Festivalleri'nin ilkini Mayıs'ta İstanbul'da 750 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Büyükgümüş, etkinliğin Türkiye'nin en geniş kapsamlı Gençlik Festivali olmayı başardığını aktardı.
Büyükgümüş, şöyle devam etti:
"Gençlerin festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşımak istiyoruz. Bu zenginliğin ilk adımını da yeniliğin, aydınlanmanın ve kültürün merkezi Diyarbakır'da atmak istedik. En büyük hedefimiz gençlere doğru kanallarla eğlenecekleri bir ortam hazırlamak, istihdam sağlamak, sosyal sorumluluk bilincini artırarak gençlik meselelerine yurt çapında dikkat çekmek."
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