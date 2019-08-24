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Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

ŞEHİT, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polis memuru Ali Uçar (23), düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (4)

ŞEHİT, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polis memuru Ali Uçar (23), düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.
Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrilmesi yaralanan 6 polisten Ali Uçar ile Akın Çelebi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehit polis memuru Ali Uçar için Diyarbakır Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenledi. Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehidin yakınlar ve silah arkadaşları katıldı.
Tören, şehidin Türkiye bayrağına sarılı cenazesi katafalka konulması ile başladı. Şehidin özgeçmişinin okunması ile devam eden törende, şehit için okunan duadan sonra helallik istedi. Törende, fenalık geçiren şehidin yakını olduğu öğrenilen kadın, sağlık görevlilerince müdahale edildi. Törenin ardından şehit Ali Uçar'ın cenazesi, memleketi Hatay'a gönderildi.
Kazada yaralanan 4 polisin hastanedeki tedavileri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (4)Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (4)Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (4)Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (4)

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