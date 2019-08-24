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Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 6 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

  Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrildi. Kazada, 6 polis yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Dicle ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yürüten özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 2'sinin, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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Hastane Acil
Hastane önünde bekleyen polisler
Acil servis önü genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Elif FİLİZ/ DİCLE (Diyarbakır),(DHA)

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