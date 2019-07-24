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Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 18:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silahla saldırı düzenlendi.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 sivil vatandaş yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından EYP ve silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 4 sivil vatandaş yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganlar birkaç gün önce olay yerinde keşif yaptığı ve saldırganların 6 kişi olduğu belirtildi.

Polis, olay yerinde inceleme başlatırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı
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