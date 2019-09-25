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Diyarbakır'daki annelere destek eyleminde yeğeninin bırakılmasını istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

ERZURUM'da kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek amacıyla açıklama yaptı.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek amacıyla açıklama yaptı. Etkinliğe katılanlardan Elvan Çoban, 4 yıl önce Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristler tarafından kaçırılan görümcesinin oğlu Sedat Sorgun'un serbest bırakılmasını istedi. Annesi vefat eden Sorgun'un iki teyzesi de HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi yapıyor.

​Erzurum'da kadın sivil toplum kuruluşları, Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek amacıyla saat 12.30'da Yakutiye Kent Meydanı'nda toplandı. 'Anneler teröre baş kaldırıyor', 'Analarla biriz, analarla beraberiz', 'Evlatlarını alçak terör örgütünün elinden alana kadar annelerimizin yanındayız', 'Çocuklarımızı istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan kadınlar, terör örgütünü lanetledi, annelerin eylemine destek verdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) temsilcisi Deniz Temiz, "Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir, hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Erzurum'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Annelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz" dedi.

YENGESİ 'SEDAT'I İSTİYORUZ' DEDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2015 yılında yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan Sedat Sorgun'un (28) dayısının eşi Elvan Çoban da basın açıklamasına katıldı. Sedat Sorgun'un fotoğrafıyla katılan Elvan Çoban, annesi küçükken vefat eden Sedat'ın teyzeleri Macide Uslu ile Halime Şehidoğlu'nun Diyarbakır'da nöbette olduklarını hatırlattı. Elvan Çoban, "Evladımız vatani görevini yaparken caniler tarafından 2015 yılında kaçırıldı. Biz onun için bir şey yapamıyoruz. Ailesi, yakınları, arkadaşları perişan oldu. Teyzeleri hasta halinde Diyarbakır'da nöbette. Bizim içimiz yanıyor. Bizi duysunlar. Sadece Sedat değil, hainlerin elinde asker ve polisler de var. Biz onlar için de buradayız" diye konuştu.

Basın açıklaması sonrası terör örgütüne sloganlarla tepki gösteren kadınlar daha sonra dağıldı.

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