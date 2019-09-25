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Diyarbakır'daki annelere Gaziantep'ten destek

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önünde yaptığı eyleme, Gaziantep’teki STK'lar, yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- DİYARBAKIR’da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önünde yaptığı eyleme, Gaziantep’teki STK'lar, yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya gelen çeşitli STK'lara üye yaklaşık 200 kadın, kayıp çocukları için 23 gündür oturma eylemi yapan annelere destek verdi, teröre lanet yağdırdı. Grubun slogan atmasının ardından ortak basın açıklaması okundu. STK’lar adına basın açıklamasını okuyan Elif Aksu, annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vurduğunu belirtti.

Aksu, tarihin, Diyarbakır’daki annelerin eylemini saygı ile yazacağını söyleyerek, annelerin zafere ulaşmasını temenni etti.

Elif Aksu, "Bulundukları bölgede her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Annelerin masum ve haklı direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Ülkemizin geleceğine, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır mücadele içerisindeyiz. Vatan için verdiğimiz şehitlerin kanı ve evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Diyarbakır’da gördük ki yanan bir anne yüreği acılara, gözyaşlarına gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu" dedi.

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